"Росатом" готовит еще две волны эвакуации сотрудников с иранской АЭС "Бушер"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - "Росатом" готовит еще две волны эвакуации российских специалистов, работающих на АЭС "Бушер" в Иране.

"Готовим на первые числа апреля еще две волны эвакуации, но при том условии, что часть людей все-таки останется на площадке и обеспечит сохранность оборудования, и оно будет максимально готово к перезапуску строительных работ, как только позволит обстановка", - сказал глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Он сообщил, что эвакуированная накануне группа направляется к ирано-армянской границе.

"Я надеюсь, что все 163 человека будут на территории Армении уже этой ночью", - сказал Лихачев.

Ранее он говорил, что ситуация вокруг этой АЭС развивается по худшему сценарию. После планируемой эвакуации на станции должны остаться несколько десятков человек.

Хроника 28 февраля – 26 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Алексей Лихачев Бушер Иран Росатом
