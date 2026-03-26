В Кремле приветствуют любые попытки мирного решения на Ближнем Востоке

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Конфликт вокруг Ирана угрожает дальнейшим расширением и увеличением негативных экономических последствий как для региона, так и всего мира, заявил "Первому каналу" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"По-прежнему существует опасность дальнейшего разрастания географии этого конфликта, существует опасность весьма негативных экономических последствий как для стран региона, так и для глобальной экономики. Это те опасности, которые уже наступили", - сказал он.

"Мы надеемся, что предпринимаются усилия для перевода всего процесса в мирное русло. Сейчас любые попытки, направленные на мирное урегулирование, заслуживают поддержки и приветствуются", - добавил он.

Дмитрий Песков Иран
Картаполов связал законопроект об использовании ВС России за рубежом с делом Бутягина

Картаполов исключил отправку в зону СВО призывников, направляемых на службу с 1 апреля

Кравцов заявил, что в колледжи поступают 62,5% выпускников девятых классов

Глава ЦБ считает почти исчерпанным влияние повышения НДС и тарифов на цены

Новак сообщил о работе над оптимизацией и приоритизацией расходов бюджета

Песков посоветовал не верить сообщениям о поставках в Иран беспилотников

Силуанов сообщил об активной работе правительства над расходами бюджета

РСТ попросил разрешить вывозить детей в Абхазию и Белоруссию по свидетельству о рождении
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1092 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8808 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 468 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
