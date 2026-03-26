В Кремле приветствуют любые попытки мирного решения на Ближнем Востоке

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Конфликт вокруг Ирана угрожает дальнейшим расширением и увеличением негативных экономических последствий как для региона, так и всего мира, заявил "Первому каналу" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"По-прежнему существует опасность дальнейшего разрастания географии этого конфликта, существует опасность весьма негативных экономических последствий как для стран региона, так и для глобальной экономики. Это те опасности, которые уже наступили", - сказал он.

"Мы надеемся, что предпринимаются усилия для перевода всего процесса в мирное русло. Сейчас любые попытки, направленные на мирное урегулирование, заслуживают поддержки и приветствуются", - добавил он.