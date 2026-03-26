В Кремле хотели бы верить в информацию о переговорах США и Ирана

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Ситуация вокруг Ирана развивается по худшему сценарию, в Москве надеются, что информация о мирных переговорах соответствует действительности, заявил телеканалу "Россия 24" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Пока можно констатировать, что ситуация развивается по худшему сценарию, - сказал он. - Искренне надеемся, что информация о том, что переговоры идут, соответствует действительности. Любые действия, которые хоть как-то способствуют установлению мира, заслуживают поддержки. Эту войну нужно остановить".

По мнению Пескова, последствия для мировой экономики от конфликта вокруг Ирана будет очень сложно просчитать.

"Будем надеяться, что боевые действия будут остановлены как можно скорее, и ситуация перейдет в мирное русло", - добавил он.