Акции ДВМП выросли на 8% на новостях о вхождении компании в СП с Росатомом и DP World

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) утром в пятницу подскочили на 8% на новостях СМИ о вхождении компании в совместное предприятие с Росатомом и DP World (ОАЭ).

На Мосбирже к 7:24 МСК акции ДВМП выросли до 61,64 рубля (+8,2%) - уровня середины марта.

Представитель "Росатома" подтвердил РБК обращение в ФАС и согласование основных параметров будущего соглашения. Речь идет о создании совместного предприятия на базе "Глобальной логистики", в котором российская сторона получит 51%. Взнос со стороны "Росатома" - FESCO (госкорпорации принадлежит 92,5% акций головной компании группы ПАО "ДВМП"), со стороны DP World - "денежный", уточняет собеседник, не раскрывая сумму инвестиций. Сделка также должна получить одобрение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

"Партнерство с DP World соответствует стратегии "Росатома" по созданию глобального логистического оператора для эффективной реализации национальных задач по развитию транспортного потенциала как компании, так и коридора Северного морского пути. DP World - владелец около 40% контейнерных портов по всему миру, и в рамках создания совместной компании "Росатом" получит доступ к ним. DP World также обеспечит увеличение грузовой базы, в том числе для Северного морского пути", - пояснил изданию представитель "Росатома".