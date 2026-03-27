Минобороны РФ заявило о ликвидации за ночь 85 дронов ВСУ

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Российские военные с 23:00 мск четверга до 07:00 мск пятницы перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников, заявило Минобороны РФ.

По данным ведомства, БПЛА уничтожены над Брянской, Ленинградской, Вологодской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской областями, а также над акваторией Черного моря, Республики Крым и Московского региона.

Ранее в пятницу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о нейтрализации 36 украинских беспилотников над регионом. Из-за ограничений в воздушном пространстве Ленобласти было задержано и отменено свыше 60 рейсов, еще 23 воздушных судна, следовавших в Пулково, ушли на запасные аэродромы.