Число задержанных и отмененных рейсов в аэропорту Пулково превысило 60

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Количество задержанных и отменённых рейсов в петербургском аэропорту Пулково выросло до 66 на фоне действующих с ночи ограничений в воздушном пространстве, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

По состоянию на 05:00 по Москве задержаны на вылет более чем на два часа 43 рейса, отменены 23 рейса. Еще 23 воздушных судна, следовавших в Пулково, ушли на запасные аэродромы.

Ранее сообщалось о 26 задержанных рейсах и 21 отмененном. Около 20 самолетов, следовавших в Пулково, ушли на запасные аэродромы.

Ограничения в воздушном пространстве Ленинградской области действуют с 00:17 по Москве и введены "в целях обеспечения безопасности полётов". В Росавиации ранее предупреждали, что корректировки в расписании возможны также в аэропорту Калининграда.