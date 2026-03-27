Россия передала Ирану еще 313 тонн медикаментов в рамках гуманитарной помощи

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС РФ передали Ирану в рамках гуманитарной помощи вторую крупную партию лекарственных препаратов для населения страны, сообщила пресс-служба министерства в пятницу.

Как заявили в ведомстве, 313 тонн медикаментов доставили железнодорожным транспортом в город Астара, где их передали уполномоченным представителям правительства Ирана.

Отмечается, что гуманитарная помощь оказана по поручению президента РФ Владимира Путина.

Ранее, 12 марта, самолет МЧС РФ доставил в Азербайджан 13 тонн гуманитарной помощи с медикаментами населению Ирана.

Между тем, в посольстве РФ в Баку сообщили, что в пятницу азербайджано-иранскую границу в пункте пропуска "Астара" пересекли грузовые автомобили с гумпомощью, включающей продукты питания.

"Далее груз, включающий продукты питания общим весом 150 тонн (семь грузовых фур), будет передан иранской стороне для дальнейшей доставки пострадавшим жителям", - отмечается в сообщении.

Дипмиссия выразила признательность азербайджанской стороне за содействие в транзите гумпомощи, включая оперативное прохождение пограничных и таможенных процедур.

Это третья партия гуманитарной помощи, отправленная Россией в Иран через Азербайджан.