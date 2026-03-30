В Азербайджан из Ирана со 2 марта было эвакуировано 354 гражданина России

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Из Ирана в Азербайджан со 2 марта были эвакуированы 354 гражданина России, сообщили азербайджанские СМИ.

За последние несколько дней так были эвакуированы 11 россиян.

Всего с 28 февраля через ирано-азербайджанскую сухопутную границу (погранично-пропускной пункт "Астара") эвакуированы 3 094 граждантнп из почти 80 стран.

Ранее власти Азербайджана дали разрешение на эвакуацию из Ирана через азербайджанскую территорию 500 гражданам России.