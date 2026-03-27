Песков опроверг планы остановить поставки нефти по КТК для воздействия на США

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Информация о планах остановить поставки по нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) для давления на США не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ответ очень простой. Это неправда", - сказал он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию.

"Помимо американских партнеров там еще есть и наши казахстанские партнеры", - напомнил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Россия, несмотря ни на что, остается надежным гарантом энергобезопасности во всем мире, а также обеспечения транзита энергопотоков и всегда выполняет свои обязательства.

Представитель Кремля также заметил, что Киев продолжает попытки вывести из строя нефтепровод КТК, неоднократно нанося удары БПЛА по элементам его инфраструктуры.

"Это и было причиной остановки. Фактически, энергошантажом занимается и продолжает заниматься Киев, от чего страдают интересы и нашей компании, и американских компаний, и казахстанских компаний", - сказал Песков.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские, на шельфе Каспия, с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1,5 тыс. км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год через РФ.

Акционерами КТК являются Российская Федерация (в управлении "Транснефти" - 24%, на балансе - 7%) - 31%, Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

В декабре 2025 года Казахстан временно сокращал отгрузку нефти через морской терминал КТК из-за вынужденной приостановки работы выносного причального устройства вследствие атаки БПЛА и из-за непогоды. Часть нефти пришлось перенаправлять на альтернативные экспортные маршруты. Администрация президента США Дональда Трампа выражала протест в связи с атакой на терминал КТК в Новороссийске, поскольку она затронула американские инвестиции, связанные с поставками нефти из Казахстана.