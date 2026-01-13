Казахстан снизил отгрузку нефти через КТК в декабре из-за непогоды и атак, перенаправив ее

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Казахстан в декабре 2025 года временно сократил отгрузку нефти через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) из-за атак БПЛА и непогоды, сообщили в министерстве энергетики.

"Министерство энергетики подтверждает, что в декабре наблюдалось временное снижение объемов отгрузки нефти через морской терминал КТК. Это было обусловлено вынужденной приостановкой работы выносного причального устройства (ВПУ-3) вследствие атаки БПЛА, а также неблагоприятными метеоусловиями (штормами) в акватории Черного моря", - говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Поясняется, что недоотправленные объемы были отгружены по альтернативным маршрутам, в том числе по Атырау - Самара и Китай.

"Для минимизации влияния данных факторов на отрасль и недопущения остановки добычи ведомством была проведена работа по перераспределению экспортных потоков. Часть объемов нефти была переориентирована на альтернативные маршруты. В частности, зафиксировано увеличение транспортировки по направлению Атырау - Самара и рост поставок в Китайскую Народную Республику. По остальным экспортным направлениям транспортировка сохранилась на уровне средних плановых показателей", - уточнили в ведомстве.

Как сообщалось, в середине ноября 2025 года на терминале КТК в Новороссийске на время ремонта на месяц остановилась эксплуатация одного из трех выносных причальных устройств - ВПУ-3. А 29 ноября в результате атаки с применением безэкипажных катеров выведено из строя ВПУ-2. В связи с этим Минэнерго Казахстана задействовало план перенаправления экспорта нефти по альтернативным маршрутам. В то же время в ведомстве отмечали, что нефть по КТК транспортируется без ограничений. 29 декабря КТК приостановил перевалку нефти из-за шторма.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские - на шельфе Каспия - с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1,5 тыс. км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год - через РФ. В 2024 году консорциум отправил по системе 63,01 млн тонн нефти, ожидаемый объем транспортировки в 2025 году - 72-74 млн тонн.

Акционерами КТК являются Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%) - 31%, Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.