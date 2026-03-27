Опубликованы обновленные рейтинги трудоустройства выпускников вузов и колледжей РФ

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Национальные рейтинги трудоустройства выпускников вузов и колледжей опубликованы на портале "Работа России".

Пресс-служба Минтруда в пятницу сообщила, что в этом году впервые детализированы рейтинги высших учебных заведений: внутри областей образования выделены группы специальностей и направлений подготовки. Первые национальные рейтинги были опубликованы на портале "Работа России" 15 июня 2025 года; планируется, что они будут обновляться ежегодно до 1 апреля.

"Рейтинги показывают востребованность выпускников конкретного вуза или колледжа по сравнению с выпускниками других образовательных организаций, обучающих по тому же направлению. Рейтинги не являются интегральной оценкой вузов и колледжей, они характеризуют один аспект - профессиональную востребованность ребят, получивших диплом в том или ином вузе. С учетом обратной связи абитуриентов и вузов, в этом году в сфере высшего образования вместо восьми общих областей выделили 52 укрупненные группы специальностей", - цитируется в сообщении замглавы Минтруда РФ Дмитрий Платыгин.

Так, по области образования "Инженерное дело, технологии и технические науки" сформированы рейтинги по 23 направлениям подготовки, в сфере здравоохранения составлены рейтинги по пяти направлениям, в искусстве и культуре - по два, в математических и естественных науках - по шесть, в науках об обществе - по семь, в гуманитарных науках - по шесть, информирует пресс-служба министерства.

Среди 52 направлений для вузов выделены "Авиационная и ракетно-космическая техника", "Архитектура", "Аэронавигация", "Изобразительное и прикладные виды искусства", "Информатика и вычислительная техника" и "Информационная безопасность", "Политические науки и регионоведение", "Сестринское дело", "Техносферная безопасность и природообустройство", "Философия, этика, религиоведение", "Фотоника и приборостроение", "Электро- и теплоэнергетика" и "Ядерная энергетика и технологии", "Языкознание и литературоведение", уточнили в Минтруде.

Наряду с направлениями подготовки, добавили в министерстве, отдельные рейтинги составляются по уровням образования (отдельно для специалитета/бакалавриата и отдельно для магистратуры/специалитета); также отдельно составляются рейтинги для вузов с малой численностью обучающихся (если выпуск менее 1% от всех выпускников по этому направлению или меньше 100 бакалавров и 50 магистров). "Образовательные организации, в которых по конкретной специальности выпускаются три человека или менее, исключаются из рейтингов по данному направлению", - сообщили в пресс-службе министерства.

Вузы, которые готовят студентов по нескольким направлениям, могут быть представлены сразу в нескольких рейтингах, занимая в них разное место в зависимости от востребованности выпускников той или иной специальности, отметили в Минтруде.

Рейтинги колледжей

Рейтинги колледжей, как и в прошлом году, составлены по приоритетным направлениям обучения в соответствии с федеральным проектом "Профессионалитет", сообщили в Минтруде.

"Учитываются 24 приоритетные отрасли экономики, а также пять ведомственных групп. Для среднего профессионального образования (СПО) также выделяются подгруппы с малой численностью выпускников (меньше медианного значения обучающихся по направлению). При этом колледжи, в отличие от вузов, учитываются только в одном рейтинге - по основному профилю подготовки", - уточнили в министерстве.

Рейтинг рассчитан на данных о трудоустройстве 496 тыс. выпускников высшего образования из 1 тыс. вузов и 698 тыс. выпускников СПО из 3861 колледжа. Всего, по данным Минтруда, с учетом разделения по направлениям подготовки, уровням образования и численности выпускников, сформировано 232 рейтинга, в том числе 185 для вузов и 47 для колледжей.

Региональные вузы, согласно представленным рейтингам, лидируют в 45% рейтингов выпускников по трудоустройству, а региональные колледжи заняли первые места в 81% рейтингов.

Позиция в рейтинге, напомнили в министерстве, определяется на основе двух показателей, которые будут иметь одинаковый вес: доля трудоустройства выпускников через два года после выпуска и медианная заработная плата выпускников на второй год после выпуска. Данные о численности, специальностях, формах обучения выпускников поступают из Рособрнадзора и дополняются сведениями Социального фонда о занятости и заработной плате, получаемых пособиях, инвалидности и другими данными. В расчете используются данные о работе по трудовым и гражданско-правовым договорам, а также сведения об индивидуальной предпринимательской деятельности.