Поиск

Минюст признал иноагентом получившего "Оскара" Павла Таланкина

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Минюст внес в перечень иностранных агентов трех человек и одну организацию.

Иноагентами стали учитель Павел Таланкин, соавтор недавно получившего "Оскара" документального фильма, журналист и общественный деятель Марина Скорикова, бизнесмен Виталий Гинзбург и проект "Христиане против войны".

Всем им вменили распространение фейков о политике и решениях российских властей и выступления против СВО.

Таланкин, по данным Минюста, также участвовал "в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ", а также участвовал в создании контента иноагентов и нежелательных организаций.

Виталий Гинзбург, кроме того, участвовал в создании и распространении контента иноагентов, участвовал в распространении контента нежелательных организаций и взаимодействует с одной организацией, нежелательной для России, сказано в пресс-релизе.

Скориковой вменили создание контента иноагентов и взаимодействие с иноагентами и нежелательными организациями.

"Христиане против войны" распространяли фейки об РПЦ и участвовали в распространении контента иноагентов и нежелательных организаций.

26 марта Центральный суд Челябинска по иску прокуратуры запретил распространять в России получивший премию "Оскар" документальный фильм "Господин Никто против Путина". Над картиной работали американский режиссер Дэвид Боренштейн и бывший российский учитель из челябинского города Карабаш Павел Таланкин.

Минюст Оскар РПЦ Павел Таланкин Дэвид Боренштейн Челябинск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });