Минюст признал иноагентом получившего "Оскара" Павла Таланкина

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Минюст внес в перечень иностранных агентов трех человек и одну организацию.

Иноагентами стали учитель Павел Таланкин, соавтор недавно получившего "Оскара" документального фильма, журналист и общественный деятель Марина Скорикова, бизнесмен Виталий Гинзбург и проект "Христиане против войны".

Всем им вменили распространение фейков о политике и решениях российских властей и выступления против СВО.

Таланкин, по данным Минюста, также участвовал "в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ", а также участвовал в создании контента иноагентов и нежелательных организаций.

Виталий Гинзбург, кроме того, участвовал в создании и распространении контента иноагентов, участвовал в распространении контента нежелательных организаций и взаимодействует с одной организацией, нежелательной для России, сказано в пресс-релизе.

Скориковой вменили создание контента иноагентов и взаимодействие с иноагентами и нежелательными организациями.

"Христиане против войны" распространяли фейки об РПЦ и участвовали в распространении контента иноагентов и нежелательных организаций.

26 марта Центральный суд Челябинска по иску прокуратуры запретил распространять в России получивший премию "Оскар" документальный фильм "Господин Никто против Путина". Над картиной работали американский режиссер Дэвид Боренштейн и бывший российский учитель из челябинского города Карабаш Павел Таланкин.