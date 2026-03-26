Суд в Челябинске запретил показ в России докфильма, получившего "Оскара"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Челябинске Центральный районный суд по иску прокуратуры запретил распространять в России получивший премию "Оскар" документальный фильм "Господин Никто против Путина".

Иск был рассмотрен 26 марта и удовлетворен, сообщили "Интерфаксу" в аппарате суда.

Собеседник агентства уточнил, что рассмотрение состоялось в четверг.

Документальный фильм "Господин Никто против Путина" получил соответствующую премию "Оскар". Над картиной работали американский режиссер Дэвид Боренштейн и бывший российский учитель из челябинского города Карабаш Павел Таланкин.