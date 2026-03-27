Все задержанные поезда в Крым прибыли на станции назначения

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Все поезда, шедшие в Крым и задержанные из-за остановки движения по Крымскому мосту, прибыли на станции назначения, сообщил "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь).

Утром 27 марта из-за остановки движения по Крымскому мосту задерживались четыре состава по направлению в Крым: три из Москвы и один из Перми. Движение по Крымскому мосту за день останавливали дважды: после 5:00 по Москве на пять часов и около к 11:00 по Москве на 50 минут.