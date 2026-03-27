В Белгородской области три человека получили сроки за поджоги на железной дороге

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В Белгородской области суд признал трех местных жителей виновными в поджогах объектов транспортной инфраструктуры, сообщил СКР.

21-летний подсудимый приговорен к 15 годам и 15 дням лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остального срока - в колонии строгого режима. 18-летний получил шесть лет колонии общего режима, 15-летний - пять лет воспитательной колонии.

Суд установил, что в феврале 2025 года 20-летний молодой человек по указанию неизвестного через мессенджер вовлек двух подростков в преступление. В результате поджога были повреждены три релейных шкафа, батарейный шкаф и шкаф управления рельсосмазывателем на железнодорожной станции Старый Оскол.

В зависимости от роли каждого уголовные дела расследовались по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору), п. "а", "б" ч. 4 ст. 150 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления), ч. 1.1 ст. 205.1 УК (вовлечение лица в совершение преступления террористической направленности).