В Мурманской области четырех подростков будут судить по обвинению в поджогах

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В Мурманской области четырех подростков будут судить по обвинению в совершении терактов, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

В зависимости от роли каждого им инкриминируют п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в апреле 2024 года 15-летний подросток, следуя указаниям от неизвестных через мессенджер, привлек 16-летнего юношу к поджогу объекта транспортной инфраструктуры. 14 апреля они подожгли в Апатитах узел связи радиовещания, который отвечает за оповещение населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, зафиксировали поджог и скрылись, считает СК.

На следующий день, продолжая выполнять указания неизвестных, подростки привлекли еще двух несовершеннолетних к следующему теракту, который случился 17 апреля. Целью стала кабина погрузочно-транспортного мотовоза. Подростки снова засняли поджог на камеру мобильного телефона и скрылись.

"За совершенные преступления им были выплачены денежные средства в криптовалюте, которой они распорядились по собственному усмотрению", - сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Несовершеннолетние арестованы.