Поиск

В Мурманской области четырех подростков будут судить по обвинению в поджогах

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В Мурманской области четырех подростков будут судить по обвинению в совершении терактов, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

В зависимости от роли каждого им инкриминируют п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в апреле 2024 года 15-летний подросток, следуя указаниям от неизвестных через мессенджер, привлек 16-летнего юношу к поджогу объекта транспортной инфраструктуры. 14 апреля они подожгли в Апатитах узел связи радиовещания, который отвечает за оповещение населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, зафиксировали поджог и скрылись, считает СК.

На следующий день, продолжая выполнять указания неизвестных, подростки привлекли еще двух несовершеннолетних к следующему теракту, который случился 17 апреля. Целью стала кабина погрузочно-транспортного мотовоза. Подростки снова засняли поджог на камеру мобильного телефона и скрылись.

"За совершенные преступления им были выплачены денежные средства в криптовалюте, которой они распорядились по собственному усмотрению", - сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Несовершеннолетние арестованы.

СКР Мурманская область Апатиты
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });