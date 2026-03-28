Выслужившие установленные сроки службы по призыву военнослужащие РФ будут уволены в запас своевременно

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Российские солдаты и сержанты, выслужившие установленные сроки армейской службы по призыву, будут своевременно уволены в запас, сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Владимир Цимлянский.

"Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены", - сказал он на брифинге в субботу.

Цимлянский сообщил, что на официальном сайте Минобороны России в разделе "Военкоматы" размещены номера телефонов военных комиссариатов, по которым граждане могут обратиться по вопросам призыва.

"Начиная с 10 апреля, специалисты Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба будут готовы дать разъяснения по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу. Работа горячей линии спланирована по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов московского времени", - сообщил он.