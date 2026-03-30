Генштаб подтвердил срок службы по призыву и неучастие призывников в СВО

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Срок военной службы по призыву в России остается прежним и составит один год, новобранцев не отправят в зону СВО, сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Евгений Бурдинский.

"Отдельно хочу подчеркнуть, что срок военной службы остается неизменным - один год, и для участия в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут. Те же, чей срок службы истекает этой весной, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания", - сказал Бурдинский в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Согласно изменениям, внесенным в законодательство, с 1 января призыв граждан на военную службу проводится в течение всего календарного года – по 31 декабря 2026 года. По указу президента РФ, всего в этом году на военную службу призовут 261 тыс. человек.

"Призывники к месту прохождения военной службы, как и ранее, будут отправляться два раза в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря", - сказал Бурдинский. По его словам, отправка призывников со сборных пунктов в войска начнется 10 апреля.

"Одно из важных изменений заключается в том, что теперь решение о призыве на военную службу действительно на всей территории Российской Федерации в течение одного года со дня его принятия", - сообщил начальник управления.

"Граждан, подлежащих призыву, будут вызывать на соответствующие мероприятия в течение всего календарного года. При этом в соответствии с принятыми изменениями дата явки по повестке военного комиссариата не может превышать 30 дней с даты ее размещения в реестре направленных (врученных) повесток, что в должной мере исключает возможные негативные последствия для гражданина", - сказал Бурдинский.

На вопрос о добровольцах призывного возраста Бурдинский ответил: "Хотелось бы отметить, что сейчас граждане, подлежащие призыву, могут поступать в добровольческие формирования, но только если в отношении них отсутствует решение о призыве на военную службу или направлении на альтернативную гражданскую службу".

"На период пребывания в добровольческих формированиях они имеют право на отсрочку. На сегодняшний день с учетом внесенных изменений такая отсрочка предоставляется без их личной явки на основании документов, содержащихся в личном деле призывника, и справки из воинской части о фактическом пребывании гражданина в добровольческом формировании с указанием даты окончания контракта. В то же время граждане, принимавшие не менее шести месяцев участие в боевых действиях в составе добровольческих формирований, имеют право на освобождение от призыва на военную службу", - сказал Бурдинский.

Он сообщил, что в ходе осенней призывной кампании в 2025 году в войска на срочную военную службу (1 год) направлены 135 тыс. новобранцев.

"Мероприятия, связанные с призывом, действительно проводились с применением реестра воинского учёта, что позволило оптимизировать работу военных комиссариатов. Повестки, сформированные таким образом, направлялись гражданам в письменной форме и дублировались в электронном виде путём размещения в общедоступном реестре направленных (вручённых) повесток, а уведомления об их размещении направлялись в личные кабинеты на портале "Госуслуг", - сказал Бурдинский.

"В Республике Марий Эл, Рязанской, Сахалинской областях и в Москве в рамках эксперимента повестки гражданам направлялись только в электронной форме, что дало положительный результат", - заявил он.

"Применение ограничительных мер в отношении граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности, обеспечило их явку на заседания призывных комиссий. С информацией о применении ограничительных мер граждане могли ознакомиться на портале "Госуслуг", - сказал Бурдинский.

По его словам, в ходе осенней кампании более 209 тыс. граждан получили отсрочку от призыва на военную службу без их личной явки в военкоматы.