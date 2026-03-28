Российские военные заявили об уничтожении автономного подводного аппарата ВСУ

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Черноморский флот в течение суток уничтожил безэкипажный катер и автономный подводный аппарат ВСУ, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

Ранее в министерстве заявили, что ВС РФ взяли под контроль село Брусовка в ДНР.

Также сообщалось, что российские военные в течение суток нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.

Кроме того, по данным Минобороны, средства противовоздушной обороны в течение суток сбили восемь управляемых авиационных бомб, четыре крылатые ракеты "Фламинго" и 385 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ.

Новости по теме

Режим ЧС ввели в Махачкале из-за непогоды

 Режим ЧС ввели в Махачкале из-за непогоды

Железнодорожный мост обрушился из-за сильных дождей в Дагестане

Задержан замглавы Челябинска Астахов

Сильные дожди привели к размыву берегов на двух реках в Дагестане

Генштаб ВС РФ напомнил, что призывников в зону СВО направлять не будут

 Генштаб ВС РФ напомнил, что призывников в зону СВО направлять не будут

Ряд улиц, домов и подстанций подтоплены в Дагестане из-за ливней

Генштаб сообщил, что задание на призыв в ВС РФ выполнено в полном объеме

Ребенок погиб и трое взрослых ранены при атаке дронов в Ярославской области

В Ставрополе украинские спецслужбы дистанционно подорвали завербованного ими мужчину
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1150 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8825 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
