Стартовый стол для ракет легкого класса появится на космодроме Восточном в этом году

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Космодром Восточный получит стартовый стол для запуска ракет легкого класса до конца текущего года, сообщил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов.

"Космодром развивается. Глобально на ближайший год - три стартовых стола. Это (для) "Ангары-А5", тяжелая, "Союз-2" и легкого класса ракета", - сказал он в эфире Первого канала в субботу.

Восточный - самый молодой космодром России. Первый пуск здесь осуществлен в апреле 2016 года (ракета "Союз-2"), в апреле 2024 года отсюда стартовала тяжелая ракета-носитель "Ангара-А5".