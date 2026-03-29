В РФ не выявлены случаи заболевания вариантом COVID-19 "Цикада"

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В России не обнаружено случаев заболевания вариантом COVID-19 BA.3.2, прозванным "Цикада"; этот вариант вируса заметно отличается по генетическим характеристикам от более распространённых штаммов, однако данных о том, что он вызывает более тяжёлое течение заболевания, нет, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Вариант COVID-19 BA.3.2, прозванный "Цикада", - это линия SARS-CoV-2, относящаяся к варианту Омикрон (...) В России, по данным национальной базы данных VGARus, этот вариант не обнаружен", - сообщили журналистам в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что интерес к BA.3.2 связан с тем, что этот вариант заметно отличается по генетическим характеристикам от более распространённых недавних линий и имеет выраженные изменения в S-белке, поэтому его рассматривают как вариант с потенциально повышенным иммунным ускользанием (способность вируса избегать обнаружения и уничтожения иммунной системой - ИФ).

"При этом на данный момент нет убедительных данных о том, что BA.3.2 вызывает более тяжёлое течение заболевания по сравнению с другими современными вариантами SARS-CoV-2", - отметили в ведомстве.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в обзоре по мировому надзору сообщают о регистрации BA.3.2 в разных странах в период с ноября 2024 года по февраль 2026 года. В Европе "Цикада" была обнаружена впервые летом 2025 года.