Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В городе Грайворон Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника погиб мужчина, сообщил в ночь на воскресенье губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В городе Грайворон от удара FPV-дрона загорелся автомобиль. Жители пытались потушить пожар, но в этот момент произошла повторная атака вражеского дрона, в результате которой погиб мужчина", - написал в своем канале в мессенджере Max Гладков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 марта 2026 года Военная операция на Украине
