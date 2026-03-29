Над Белгородской областью за сутки уничтожено 32 дрона ВСУ

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении более тридцати украинских беспилотников над регионом за минувшие сутки подразделениями "БАРС-Белгород" и "Орлан".

"С 07:00 ч. 28 марта по 07:00 ч. 29 марта ликвидированы 32 беспилотника", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Так, дроны были уничтожены в Краснояружским, Шебекинским, Валуйским, Белгородским, Волоконовским, Грайворонским и Ровеньским округами.

В ночь на воскресенье Гладков сообщал, что в городе Грайворон в результате атаки украинского беспилотника погиб мужчина.