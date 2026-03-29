Минобороны РФ заявило об уничтожении за ночь 203 дронов ВСУ

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Дежурными средствами ПВО за ночь ликвидированы 203 украинских беспилотника, в том числе над Московским регионом и Ленинградской областью, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

По его данным, беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

Дроны ВСУ в течение ночи нейтрализованы над Краснодарским краем, Крымом и Черным морем, сказано в сообщении ведомства.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });