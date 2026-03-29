Минобороны РФ заявило об уничтожении за ночь 203 дронов ВСУ

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Дежурными средствами ПВО за ночь ликвидированы 203 украинских беспилотника, в том числе над Московским регионом и Ленинградской областью, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

По его данным, беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

Дроны ВСУ в течение ночи нейтрализованы над Краснодарским краем, Крымом и Черным морем, сказано в сообщении ведомства.