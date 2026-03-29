Семь БПЛА уничтожено над Воронежской областью

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении за ночь семи украинских беспилотников над регионом.

"Минувшей ночью дежурными силами ПВО над двумя городами и двумя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, добавил Гусев.

Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что дежурными средствами ПВО за ночь ликвидированы 203 украинских беспилотника над российскими регионами.