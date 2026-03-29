Два человека ранены при атаке дронов ВСУ на брянское село Курковичи

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о последствиях удара дронов-камикадзе по селу Куркочиви Стародубского района.

"ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Курковичи Стародубского муниципального округа. (...) Ранены два мирных жителя", - написал он в мессенджере Mах в воскресенье.

Пострадавшие мужчины доставлены в больницу.

Ранее Богомаз сообщал, что в ночь на воскресенье над территорией Брянской области нейтрализовано 48 украинских беспилотников самолетного типа.