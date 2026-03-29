Военные РФ взяли под контроль населённый пункт Ковшаровка Харьковской области

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России взяли под контроль посёлок Ковшаровка Харьковской области, сообщило министерство обороны РФ в воскресенье.

"Подразделениями группировки войск "Запад" в результате решительных действий освобождён населённый пункт Ковшаровка Харьковской области", - сказано в сообщении Минобороны.

В ходе боёв военнослужащие из состава группировки "Запад" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Благодатовка, Моначиновка, Московка, Студенок Харьковской области, Красный Лиман и Старый Караван (ДНР), информирует ведомство.

По его данным, потери противника в зоне ответственности группировки "Запад" составили за сутки до 190 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей и два склада боеприпасов.