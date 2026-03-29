Военные РФ нанесли удары по аэродромам ВСУ

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Российские войска нанесли удары по украинским военными аэродромам, связанным с армией Украины энергетическим и транспортным объектом, месту хранения крылатых ракет "Фламинго", сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение авиационной технике на военных аэродромах, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, месту хранения крылатых ракет большой дальности "Фламинго", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, в течение суток ударам подверглись позиции армии Украины в 143 районах.

Ранее в воскресенье Минобороны сообщило, что ВС России взяли под контроль поселок Ковшаровка Харьковской области.

Также сообщалось, что российские военные за сутки уничтожили 345 украинских беспилотников.