В аэропортах Санкт-Петербурга и Пскова сняли ограничения на прием и выпуск рейсов

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные ранее в аэропортах Пскова и "Пулково" (Санкт-Петербург) сняты, сообщает Росавиация в воскресенье.

В сообщении отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над территорией региона в воскресенье сбито 36 беспилотников.

Утром в воскресенье Минобороны РФ сообщало, что дежурными средствами ПВО за ночь ликвидированы 203 украинских дрона, в том числе над Ленинградской и Псковской областями.