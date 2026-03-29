В Ингушетии ликвидируют последствия сильного ливня

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники Ингушского поисково-спасательного отряда МЧС России устраняют последствия сильных дождей, прошедших накануне на территории региона, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в ГУ МЧС по республике.

"В ходе работ специалисты распиливают поваленные деревья. Кроме того, поступили обращения от граждан с просьбами об откачке воды из некоторых многоквартирных домов в Назрани", - сказал представитель ведомства.

По данным собеседника агентства, за минувшие сутки к ликвидации последствий непогоды были привлечены 12 сотрудников и четыре единицы техники ГУ МЧС по Ингушетии. Работы продолжаются.

Синоптики предупреждают, что 30 марта местами ожидаются небольшой и умеренный дождь, а в горных районах ночью - мокрый снег. В отдельных районах ночью и утром возможны сильные осадки.

Ранее в республиканском правительстве сообщали, что в республике полностью восстановлено электроснабжение после непогоды.

Ранее в республиканском правительстве сообщали, что в республике полностью восстановлено электроснабжение после непогоды.

Сильный дождь, прошедший 28 марта, вызвал локальные технологические нарушения в сетях напряжением 0,4 кВ. Наибольшее количество обращений поступило из Назрани, Карабулака и Сунжи.

Энергетики оперативно приступили к устранению последствий. В работах были задействованы 7 бригад в составе 20 специалистов.

По данным мэрии Сунжи, уровень воды в одноименном реке в ночь на воскресенье поднялся на 3 метра.

По состоянию на 5:00 утра 29 марта ситуация на реке Сунжа стабилизировалась. Угроза затопления миновала, вода пошла на спад.

Ингушетия МЧС
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });