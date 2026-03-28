Ливни привели к перебоям электро- и водоснабжения трех городов Ингушетии

Электроснабжение нарушено в части Чечни из-за сильных дождей и ветра

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Специалисты ликвидируют аварии на электросетях и насосных станциях в Карабулаке, Назрани и Сунже Ингушетии, вызванные ливневыми дождями, сообщили "Интерфаксу" в администрациях муниципалитетов в субботу.

"В связи с аварией на улице Алханчуртская произведено частичное отключение водоснабжения и электроснабжения в Назрани", - сказал представитель мэрии.

Как сообщили агентству в администрации Карабулака, в связи с обильными осадками, в ряде районов Карабулака наблюдаются перебои электроснабжения.

"Бригады РЭС работают на муниципальных линиях, выясняют причины отсутствия электроэнергии, принимают экстренные меры по ликвидации аварийных ситуаций, восстановления электроснабжения. Вопрос находится на контроле оперативного штаба города", - заявили в муниципалитете.

По данным ГУП "Единый оператор Республики Ингушетия в сфере водоснабжения и водоотведения", из-за перебоев в электроснабжении на водозаборе "Харланова" в Сунже наблюдаются перебои в подаче питьевой воды в нижней части города.

Руководство предприятия обратилось к горожанам с просьбой рационально использовать воду, по возможности заранее позаботиться о ее запасе для неотложных нужд.

Ранее в Главном управлении МЧС РФ по республике сообщали "Интерфаксу", что в течение суток 28 марта, ночью и утром 29 марта местами в Ингушетии ожидаются сильные ливни, в горах осадки в виде дождя и мокрого снега в сочетании с грозой и сильным ветром 23-28 м/с", - говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, в горах ожидаются очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Возможен подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок, в горах - сход селей малого объёма.

Кроме того, электроснабжение нарушено в части Чечни из-за сильных дождей и ветра.

"Чеченэнерго" восстанавливает нарушенное из-за дождя и ветра энергоснабжение части республики. Из-за спровоцированного непогодой технологического нарушения в зоне риска оказались предгорные и горные части. В местах подтопления опор ведётся монтаж новых, также как и в оползневой части", - говорится в сообщении в телеграм-канале организации.

Отмечается, что работы не прекратятся до полного восстановления электроснабжения.

