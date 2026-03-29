Нарушенное из-за непогоды электроснабжение полностью восстановили в Ингушетии

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Специалисты полностью восстановили нарушенное из-за сильных дождей электроснабжение в Ингушетии, сообщает в воскресенье правительство республики в своем канале в Max.

"Сильный дождь, прошедший 28 марта, вызвал локальные технологические нарушения в сетях напряжением 0,4 кВ. Наибольшее количество обращений поступило из Назрани, Карабулака и Сунжи. В настоящее время электроснабжение потребителей полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, накануне ливни привели к перебоям электро- и водоснабжения в Карабулаке, Назрани и Сунже Ингушетии.

Ранее в Главном управлении МЧС РФ по республике сообщали "Интерфаксу", что в течение суток 28 марта, ночью и утром 29 марта местами в Ингушетии ожидаются сильные ливни, в горах осадки в виде дождя и мокрого снега в сочетании с грозой и сильным ветром 23-28 м/с.

Подтопления, вызванные непогодой, также нарушили энергоснабжение части жителей Дагестана и Чечни, ведутся восстановительные работы.

Ингушетия
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });