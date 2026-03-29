Минобороны РФ сообщило об уничтожении с 13:00 на регионами 27 дронов ВСУ

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Дежурные средствами ПВО с 13:00 до 20:00 мск воскресенья перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

Дроны сбиты над Брянской, Курской, Белгородской областями и Крымом, говорится в сообщении министерства.

Ранее военное ведомство сообщало, что дежурные средства ПВО с 8:00 до 13:00 мск воскресенья перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

По его данным, БПЛА нейтрализованы над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Тульской, Смоленской, Ленинградской, Псковской областей, Республики Крым и Московского региона.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 марта 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны
