С утра над восемью областями, Крымом и Московским регионом нейтрализованы 27 БПЛА

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО с 8:00 до 13:00 мск воскресенья перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает министерство обороны РФ.

По его данным, БПЛА нейтрализованы над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Тульской, Смоленской, Ленинградской, Псковской областей, Республики Крым и Московского региона.

Ранее в воскресенье Минобороны сообщало об уничтожении за ночь 203 дронов ВСУ.