Более 1,1 тыс. человек эвакуированы из зон подтопления в Чечне

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Спасатели освободили около 600 домов в Чечне от воды, продолжается ликвидация последствий обрушившихся на регион проливных дождей, сообщает пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

"В Чечне 557 домов освобождено от воды. Остаются затопленными 1,26 тыс. домов и придворовых территорий. (...) Эвакуировали 1 тыс. 109 человек из поселка Кундухово города Гудермес и села Брагуны", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Эвакуированные граждане разместились у родственников. В регионе в круглосуточном режиме проводятся аварийно-спасательные работы.

"Сотрудники МЧС России и коммунальные службы проводят работу по откачке воды с придворовых территорий и подвальных помещений. Восстановлены все пять поврежденных газопроводов и шесть трансформаторов", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что уровень воды в реках региона понижается.

"На реках выставлены дополнительные посты сотрудников МЧС России, которые проводят круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки", - проинформировали в министерстве.

Как сообщалось, в субботу из-за сильных дождей и ветра в части Чечни было нарушено электроснабжение. В результате непогоды свыше 1,8 тыс. домов и придворовых территорий было подтоплено в 18 населенных пунктах, размыло 28 дорог, зафиксированы повреждения 17 мостов, пяти газопроводов, шести трансформаторов и одной дамбы.

В республике введен режим ЧС регионального характера.

В Чечне 29 марта продолжает действовать штормовое предупреждение, ливни прогнозируются местами в регионе до вечера понедельника.