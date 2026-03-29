Более 3,3 тыс. человек эвакуировано из зон подтопления в Дагестане

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Более 3,3 тыс. человек эвакуировано из подтопленных районов в Дагестане, около 60 из них находятся в пунктах временного размещения, сообщает пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

"В результате выпадения сильных осадков на территории региона предварительно остаются подтопленными 760 жилых домов и 950 придворных участков. Проведена эвакуация 3 тыс. 338 человек, из них более 1 тыс. детей", - говорится в сообщении.

В ПВР размещены 58 человек, из них 32 ребенка. Спасатели также эвакуируют домашних животных.

Дополнительные силы задействованы на реках Тарнаирка и Черкес-Озень для расчистки и вывоза скопившегося мусора. Всего к ликвидации привлечено более 670 человек и 224 единиц техники.

Как сообщалось, в субботу сильные дожди привели к подтоплению электроподстанций и ограничению электроснабжения почти в двух десятках районов Дагестана. В Махачкале и Хасавюртовском районе введены режимы ЧС. Подтоплены улицы и частные дома в нескольких населенных пунктах республики.

Некоторые районы Махачкалы, Дербента и Хасавюрта частично остались без водоснабжения и теплоснабжения из-за отключений света, вызванных непогодой. В пик непогоды одновременное максимальное количество отключенных потребителей достигло более 560 тыс. человек, к утру 29 марта неподключенными оставались 65 тыс. абонентов. По данным на 12:00 воскресенья, энергетики вернули электроснабжение 70% обесточенных потребителей в Дагестане.

Дагестан МЧС
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });