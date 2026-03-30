Трамп обдумывает операцию по вывозу почти полтонны обогащенного урана из Ирана

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность проведения операции по извлечению обогащенного урана в Иране, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Трамп рассматривает возможность военной операции по вывозу почти 1 тыс. фунтов (около 450 кг) урана из Исламской республики.

Источники сообщили, что американский лидер и некоторые из его союзников в частном порядке договорились о том, что можно будет захватить уран в ходе целенаправленной операции и что такая операция существенно не продлит сроки войны.

Отмечается, что окончательное решение пока не принято, так как президент США осознает опасность для американских войск.

Тем не менее, по словам официальных лиц, Трамп в целом остается открытым для этой идеи, поскольку это могло бы помочь достичь его главной цели - помешать Ирану когда-либо создать ядерное оружие.

Между тем некоторые источники издания сообщили, что американский президент также приказал своим советникам убедить Иран согласиться на безвозмездную передачу урана.