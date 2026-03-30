Трамп обдумывает операцию по вывозу почти полтонны обогащенного урана из Ирана

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность проведения операции по извлечению обогащенного урана в Иране, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

В миреТрамп считает, что смена режима в Иране уже произошлаТрамп считает, что смена режима в Иране уже произошлаЧитать подробнее

По их данным, Трамп рассматривает возможность военной операции по вывозу почти 1 тыс. фунтов (около 450 кг) урана из Исламской республики.

Источники сообщили, что американский лидер и некоторые из его союзников в частном порядке договорились о том, что можно будет захватить уран в ходе целенаправленной операции и что такая операция существенно не продлит сроки войны.

Отмечается, что окончательное решение пока не принято, так как президент США осознает опасность для американских войск.

Тем не менее, по словам официальных лиц, Трамп в целом остается открытым для этой идеи, поскольку это могло бы помочь достичь его главной цели - помешать Ирану когда-либо создать ядерное оружие.

Между тем некоторые источники издания сообщили, что американский президент также приказал своим советникам убедить Иран согласиться на безвозмездную передачу урана.

Новости по теме

Новости

Генштаб подтвердил срок службы по призыву и неучастие призывников в СВО

Многоквартирный дом поврежден из-за атаки БПЛА на Краснодар

Две женщины пострадали при атаке БПЛА на Белгородскую область

Более 1,1 тыс. человек эвакуированы из зон подтопления в Чечне

Что произошло за день: воскресенье, 29 марта

Возникшее из-за атаки БПЛА возгорание в порту Усть-Луга локализовано
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1196 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8844 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
