Трамп заявил, что переговоры с Ираном продвигаются успешно

Американский президент также предупредил о возможности новых атак со стороны США

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что переговоры с Ираном продвигаются успешно, но если соглашения быстро достичь не удастся, то американские военные будут атаковать в Иране электростанции и месторождения нефти, а также остров Харк.

"США ведут серьезные дискуссии с новым и более разумным режимом для окончания наших военных операций в Иране", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

"Есть крупные успехи, но если по какой-то причине сделки быстро не будет, что возможно, и если Ормузский пролив немедленно не вернут в нормальный режим работы, то мы завершим наш визит в Иран, взорвав или полностью уничтожив все электростанции, нефтяные скважины и остров Харк (вероятно, все опреснительные станции!), которые мы пока что намеренно не трогали", - добавил Трамп.

Ранее Трамп заявлял журналистам, что Иран согласился с большинством переданных через посредников требований Вашингтона для прекращения конфликта.

В то же время в интервью Financial Times президент говорил, что хочет завладеть иранской нефтью и рассматривает возможность захвата острова Харк. Он сравнил этот шаг с Венесуэлой, где США намерены контролировать нефтяную промышленность "на неопределенный срок".

Однако в понедельник представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что направленный США план по урегулированию конфликта содержит нереалистичные требования. Кроме того, Багаи вновь подчеркнул, что Иран не участвовал в переговорах с США.

Хроника 28 февраля – 30 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });