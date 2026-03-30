В Госдуме рассчитывают принять делегацию конгрессменов США в июне

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Ответный визит конгрессменов США в Россию может состояться в июне, заявил на пресс-конференции первый зампред комитета Госдумы по международным делам, глава делегации депутатов, посетивших недавно США, Вячеслав Никонов.

"Я так представляю себе без какой-то конкретики, что, скорее всего, это будет июнь - до празднования 250-летия Соединенных Штатов, которое там сейчас будет главным событием, это 4 июля и все, что вокруг этой даты. Поэтому скорее всего, это июнь", - сказал он.

Пока он не может назвать точные даты, поскольку они во многом будут определяться календарем выборов, которые в этом году пройдут и в России, и в США.

Делегация депутатов Госдумы посетила США на прошлой неделе по приглашению члена Палаты представителей Анны Паулины Луны. По словам Никонова, этот визит не был официальным, с инициативой такой поездки выступили представители из кругов, близких президенту США Дональду Трампу.

"Здесь надо отдать должное конгрессвумен Анне Луне, которая проявила здесь действительно большую энергию. Это человек, который близок к президенту Соединенных Штатов Америки Трампу, она представляет округ, соседний с Мар-а-Лаго, где находится резиденция Трампа во Флориде. Собственно, инициатива последовала оттуда, то есть из кругов, близких президенту США", - сказал Никонов.

"Надо отдать им должное, они проявили определенную политическую смелость, потому что в Соединенных Штатах, конечно, сейчас общение с российскими официальными лицами - это вещь, так скажем, политически небезопасная", - добавил он.

По его словам, и СМИ, и значительная часть американского политического класса по-прежнему настроены резко антироссийски, поэтому говорить о том, что существуют хорошие предпосылки для возобновления широкого американо-российского диалога невозможно.