Рубио заявил, что ядерные державы США и Россия должны вести диалог

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио считает, что Соединенным Штатам и России как ядерным странам нужно поддерживать контакт в том числе на правительственном уровне.

"Россия по-прежнему сильная страна с ядерным арсеналом. Для ядерных держав важно иметь какое-то взаимодействие на правительственном уровне, какое есть и на дипломатическом уровне", - сказал он журналистам, комментируя визит российских депутатов в США.

"Я не думаю, что здесь есть значимая уступка", - отметил он.

Группа депутатов Госдумы 25 марта прибыла в США по приглашению члена Палаты представителей Анны Паулины Луны. Участник делегации депутат Вячеслав Никонов заявил, что американские конгрессмены посетят Россию с ответным визитом.