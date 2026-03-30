Депутат Никонов связал будущее отношений России и США с урегулированием на Украине

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Будущее контактов России и США зависит от разрешения ситуации на Украине, заявил на пресс-конференции первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов. Он недавно с делегацией из депутатов посетил США, где встречался с конгрессменами.

"В целом беседы были достаточно доброжелательные. Каких-то серьезных прорывов в двусторонних отношениях я, честно говоря, в ближайшее время не ожидаю. Будущее наших отношений в значительной степени зависит от того, как будет решаться вопрос с мирным урегулированием на Украине. Это проходило красной линией, - сказал он. - Настрой на ужесточение конфронтационной линии не почувствовал".

Никонов сообщил также, что обсуждался и вопрос размораживания российских активов, но он также звучал в "увязке с урегулированием украинского кризиса, отмена санкций может быть, когда будет установлен мир на Украине".