В ЛНР после ночных обстрелов 208 тысяч абонентов остались без электричества

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Луганской народной республике в ходе ночных атак БПЛА на энергосистему были повреждены несколько подстанций, без электричества остаются 208 тысяч абонентов, сообщил через пресс-службу первый зампред правительства ЛНР Юрий Говтвин.

Это потребители в Стахановском, Первомайском и Славяносербском районах.

"По предварительным прогнозам, большую часть потребителей планируется запитать к 15:00. Всех остальных - ближе к окончанию светового дня. Также поэтапно будем восстанавливать и водоснабжение", - добавил Говтвин.

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о массированной ночной атаке БПЛА на регион и о трех раненых.