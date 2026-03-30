В результате атаки БПЛА ранены три сотрудника Алчевского меткомбината

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Луганской народной республике в ночь на 30 марта БПЛА атаковали Алчевск, Луганск, Антрацитовский, Славяносербский и Перевальский муниципальные округа, были ранены три сотрудника Алчевского металлургического комбината, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Один из пострадавших находится реанимации.

Меткомбинат получил повреждения.

Также были нанесены удары по энергетическому комплексу ЛНР.

"ВСУ нанесли удары сразу по нескольким подстанциям, произошло аварийное отключение абонентов в 7 муниципальных округах. Ремонтные работы затруднены из-за опасности повторных ударов. По мере возможности энергетики приступят к восстановлению", - добавил глава ЛНР.