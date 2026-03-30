Поиск

В результате атаки БПЛА ранены три сотрудника Алчевского меткомбината

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Луганской народной республике в ночь на 30 марта БПЛА атаковали Алчевск, Луганск, Антрацитовский, Славяносербский и Перевальский муниципальные округа, были ранены три сотрудника Алчевского металлургического комбината, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Один из пострадавших находится реанимации.

Меткомбинат получил повреждения.

Также были нанесены удары по энергетическому комплексу ЛНР.

"ВСУ нанесли удары сразу по нескольким подстанциям, произошло аварийное отключение абонентов в 7 муниципальных округах. Ремонтные работы затруднены из-за опасности повторных ударов. По мере возможности энергетики приступят к восстановлению", - добавил глава ЛНР.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 марта 2026 года Военная операция на Украине
Алчевск ЛНР Леонид Пасечник Луганск Алчевский металлургический комбинат Алчевский меткомбинат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

