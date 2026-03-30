Роспотребнадзор на фиксирует изменения уровня радиационного фона в России

Так ведомство прокомментировало информацию об ударах по ядерному комплексу в Иране

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор проводит усиленный мониторинг радиационной обстановки - по данным наблюдения, уровень радиационного фона в России не изменился, сообщили в Роспотребнадзоре, комментируя информацию о нанесении ударов по ядерному комплексу с тяжеловодным реактором в Хондабе в Иране.

"В связи с публикуемыми в СМИ сообщениями о нанесении ударов по ядерному комплексу с тяжеловодным реактором в Хондабе в Иране (...) Роспотребнадзором проводится усиленный мониторинг радиационной обстановки, по данным наблюдения уровень радиационного фона в Российской Федерации не изменился", - говорится в сообщении.

По данным МАГАТЭ, завод по производству тяжелой воды в Хондабе сейчас не работает, , выброса радиоактивных веществ за пределы объекта не зафиксировано, добавило российское ведомство.

МАГАТЭ Роспотребнадзор Иран Хондаб
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });