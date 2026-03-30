МАГАТЭ заявило о прекращении функционирования иранского завода по производству тяжелой воды

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Иранский завод по производству тяжелой воды в Хондабе получил серьезные повреждения в результате нанесенных ударов и больше не функционирует, заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Основываясь на независимом анализе спутниковых снимков и информации об объекте, МАГАТЭ подтверждает, что завод по производству тяжелой воды в Хондабе, об атаке на который Иран сообщил 27 марта, получил серьезные повреждения и больше не функционирует", - говорится в сообщении МАГАТЭ.

При этом указывается, что на объекте не содержались ядерные материалы.

В пятницу Иранская организация по атомной энергии сообщила, что объект, связанный с ядерной программой, подвергся двум израильским атакам.

Хроника 28 февраля – 30 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
МАГАТЭ Иран
Трамп считает, что смена режима в Иране уже произошла

Трамп признал, что хотел бы "забрать нефть" в Иране

США позволили российскому нефтяному танкеру пройти на Кубу

ВВС Израиля за день сбросили более 120 бомб на объекты военной промышленности Ирана

Что произошло за день: воскресенье, 29 марта

Макрон осудил запрет латинскому патриарху Иерусалима совершить мессу в Храме Гроба Господня

Папа римский заявил, что Бог игнорирует молитвы лидеров, "у которых руки в крови"

В Иране заявили об атаке на базу в Иордании, где развернуты американские военные

В промзоне у города Беэр-Шева в Израиле начался сильный пожар после удара Ирана

Премьер Финляндии заявил, что сбитые близ границы с РФ дроны могли быть украинскими

Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1194 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8844 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
