МАГАТЭ заявило о прекращении функционирования иранского завода по производству тяжелой воды

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Иранский завод по производству тяжелой воды в Хондабе получил серьезные повреждения в результате нанесенных ударов и больше не функционирует, заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Основываясь на независимом анализе спутниковых снимков и информации об объекте, МАГАТЭ подтверждает, что завод по производству тяжелой воды в Хондабе, об атаке на который Иран сообщил 27 марта, получил серьезные повреждения и больше не функционирует", - говорится в сообщении МАГАТЭ.

При этом указывается, что на объекте не содержались ядерные материалы.

В пятницу Иранская организация по атомной энергии сообщила, что объект, связанный с ядерной программой, подвергся двум израильским атакам.