В Иране заявили, что США и Израиль атаковали ядерный объект в Араке

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Один из ядерных объектов Ирана, расположенный на западе страны в районе города Арак, подвергся ударам со стороны США и Израиля, сообщает в пятницу издание The National.

"Завод в Хондабе атакован в пятницу вечером, а расположенный неподалеку производственный объект обстрелян несколько раз", - приводит газета слова представителя местных властей Хасана Камари.

Возле города Хондаб (Арак) расположен тяжеловодный ядерный реактор IR-40, строительство которого началось в начале 2000-х годов. В Иране заявляли, что после завершения строительства он должен был служить только научным целям, использоваться для потребностей медицины и сельского хозяйства; однако в отработанном топливе с реактора мог содержаться плутоний, подходящий для сборки ядерной бомбы.

В соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий 2015 года Ирана и "шестерки" международных посредников, Иран согласился внести изменения в конструкцию реактора, чтобы с него нельзя было получать крупные объемы оружейного плутония.

Ранее Тегеран уведомлял МАГАТЭ, что реактор должен был заработать в 2026 году. Кроме него, около города Арак находится завод по производству тяжелой воды.

Израиль подвергал атаке этот объект во время 12-дневного конфликта с Ираном в июне 2025 года.

Апелляция в США освободила Аргентину от выплаты $16,1 млрд акционерам национализированной YPF

Рубио заверил партнеров по G7 в завершении операции против Ирана через несколько недель

 Рубио заверил партнеров по G7 в завершении операции против Ирана через несколько недель

Экс-глава Внешэкономбанка Дмитриев исключен из SDN List

Еврокомиссия представит налоговые меры для смягчения роста цен на энергоносители

В Белом доме подозревают, что Израиль хочет дискредитировать вице-президента США

 В Белом доме подозревают, что Израиль хочет дискредитировать вице-президента США

Президент Кубы заявил об исчезновении двух мексиканских судов с гуманитарной помощью

Москва заявила протест в связи с нападением на Русский дом в Праге

 Москва заявила протест в связи с нападением на Русский дом в Праге

Президент Польши подписал закон о декриминализации воюющих на стороне Украины поляков

 Президент Польши подписал закон о декриминализации воюющих на стороне Украины поляков

Китай начал два расследования в отношении торговых практик США
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1128 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8820 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
