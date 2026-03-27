В Иране заявили, что США и Израиль атаковали ядерный объект в Араке

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Один из ядерных объектов Ирана, расположенный на западе страны в районе города Арак, подвергся ударам со стороны США и Израиля, сообщает в пятницу издание The National.

"Завод в Хондабе атакован в пятницу вечером, а расположенный неподалеку производственный объект обстрелян несколько раз", - приводит газета слова представителя местных властей Хасана Камари.

Возле города Хондаб (Арак) расположен тяжеловодный ядерный реактор IR-40, строительство которого началось в начале 2000-х годов. В Иране заявляли, что после завершения строительства он должен был служить только научным целям, использоваться для потребностей медицины и сельского хозяйства; однако в отработанном топливе с реактора мог содержаться плутоний, подходящий для сборки ядерной бомбы.

В соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий 2015 года Ирана и "шестерки" международных посредников, Иран согласился внести изменения в конструкцию реактора, чтобы с него нельзя было получать крупные объемы оружейного плутония.

Ранее Тегеран уведомлял МАГАТЭ, что реактор должен был заработать в 2026 году. Кроме него, около города Арак находится завод по производству тяжелой воды.

Израиль подвергал атаке этот объект во время 12-дневного конфликта с Ираном в июне 2025 года.