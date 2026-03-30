Путин подписал указ о создании Российской биологической промышленной компании

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Научно-производственное объединение "Российская биологическая промышленная компания" создается в РФ по указу президента Владимира Путина, подписанному 30 марта и размещенному на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, приняты предложения правительства о переименовании ФКП "Щелковский биокомбинат" (Московская область) в ФКП "Российская биологическая промышленная компания", о присоединении к ней ФКП "Армавирская биологическая биофабрика" (Краснодарский край), "Курская биофабрика - фирма БИОК", "Орловская биофабрика", "Ставропольская биофабрика".

Принято предложение о преобразовании ФКП "Российская биологическая промышленная компания" в АО "Научно-производственное объединение "Российская биологическая промышленная компания" со 100% акций в федеральной собственности.

Эти преобразования нацелены на обеспечение технологической независимости и устойчивого развития, стимулирование инвестиционной активности в области ветеринарии и повышение эффективности управления имуществом федеральных казенных предприятий, говорится в указе.

Приоритетными направлениями деятельности АО названы производство лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения для противоэпизоотических мероприятий, находящихся в сфере интересов РФ и обеспечивающих национальную безопасность, производство фармацевтической продукции, фармацевтических препаратов и материалов, в том числе лекарственных средств для ветеринарного применения, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области ветеринарии, медицины и биотехнологий, а также разработка и внедрение в производство новых видов ветеринарных биологических препаратов, их реализация.

Президент поручил правительству в 6-месячный срок после госрегистрации АО представить предложение о его включении в перечень стратегических предприятий и АО.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Как сообщалось, в РФ второй год реализуется нацпроект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Он включает несколько федеральных проектов, в частности – "Ветеринарные препараты", цель которого – создание и развитие современной инфраструктуры производителей лекарственных средств для ветеринарного применения.

Согласно документу, к 2030 году обеспеченность АПК РФ ветеринарными препаратами собственного производства должна достичь 70% (56% в 2025 году), ветеринарными вакцинами – 61% (51%).