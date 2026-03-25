В Новосибирской области проверка выявила много неучтенных коров в личных хозяйствах

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Комплексная проверка ветеринарного контроля, которую провела в Новосибирской области рабочая группа во главе с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом, выявила нарушения в личных подсобных хозяйствах.

"В ЛПХ Новосибирской области выявлено большое количество неучтенного скота, что создает риски для распространения заболеваний. В ходе выездов на территории, где зафиксированы очаги пастереллеза, ветеринарные специалисты выявили несоответствия при ведении личных подсобных хозяйств тем требованиям, которые к ним предъявляются. Это относится как к поголовью крупного и мелкого рогатого скота, его обязательному учету и маркировке, так и к организации самой хозяйственной деятельности с привлечением наемных работников", - сообщил Россельхознадзор.

В области рабочая группа организовала комплексную проверку ветеринарного контроля в связи со сложившейся ситуацией по пастереллезу. Главный результат работы - это ликвидация всех мест возникновения и зон риска распространения заболевания. "Сейчас необходимо сконцентрироваться на усилении контроля за ветеринарной безопасностью в целом. После завершения карантина можно будет восстанавливать поголовье", - заявил через пресс-службу Данкверт.

Он также провел совещание в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора, где отметил необходимость усиления контроля за тем, как ветслужба региона справляется со своими полномочиями, за незаконными перевозками, продажей сельхозживотных без ветеринарных сопроводительных документов и учета скота в компоненте "Хорриот" ФГИС "ВетИС". Идентификация и маркировка поголовья в "Хорриоте" является прямой ответственностью регионов, подчеркнул он.

Данкверт поручил интенсифицировать надзор в местах реализации животноводческой продукции без ветеринарных сопроводительных документов и прослеживаемости, а в рамках обеспечения биологический безопасности - надзор за уничтожением пищевых отходов на предприятиях общественного питания и в бюджетных учреждениях.

В Новосибирской области ввели режим ЧС из-за заболеваний скота. Животных из очагов заражения изымали и забивали. Причиной вспышек пастереллеза Россельхознадзор назвал аномальные морозы в Западной Сибири в январе. Массовость заболевания была вызвана снижением иммунитета животных на фоне стресса, вызванного резкими перепадами температур. Кроме того, вирус начал мутировать.