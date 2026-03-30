Владельцам "префов" дадут право истребовать невыплаченные "обязательные" дивиденды

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Правительство одобрило законопроект, позволяющий держателям привилегированных акций обращаться к компании с требованием выплаты дивидендов, если она не исполнила обязательства перед ним, рассчитавшись при этом по "обычке", сообщила пресс-служба Минэкономразвития, которое разрабатывало документ.

По действующим правилам компании не вправе объявлять дивиденды по обыкновенным акциям, если не принято также решение о выплатах в соответствии с уставно определенной величиной в полном размере по всем типам "префов".

В случае неначисления по ним дивидендов привилегированные акции становятся голосующими. Но эта гарантия не обеспечивает владельцам "префов" достаточную защиту от невыплаты дивидендов, констатировал в сентябре 2025 года Конституционный суд России. Голосов миноритариев с "префами" для принятия решения о выплате им дивидендов недостаточно - по закону доля таких акций не может превышать 25% уставного капитала общества. В связи с этим КС предписал на уровне закона расширить способы защиты прав владельцев привилегированных акций с уставно определенным размером дивиденда.

Во исполнение постановления КС Минэкономразвития подготовило поправки к статье 43 закона "Об акционерных обществах". Согласно вносимым изменениям, решение общего собрания акционеров о выплате или объявлении дивидендов по обыкновенным акциям при отсутствии обязательных начислений на "префы" исполнению не подлежит и является ничтожным.

"При нарушении очередности распределения дивидендов владельцы привилегированных акций смогут в течение трех месяцев с момента, когда они узнали о решении, потребовать от общества выплаты дивидендов в причитающемся им размере", - говорится в сообщении Минэкономразвития.