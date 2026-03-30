Двое взрослых и подросток ранены при атаке дрона в Белгородской области

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Три мирных жителя, в том числе 15-летний подросток, ранены при атаке украинского дрона в Белгородской области, сообщил губернатор в понедельник.

"В селе Грузское Борисовского округа дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находились трое. В Борисовской ЦРБ двоим мужчинам диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. (...) Ребёнок в тяжёлом состоянии, у него минно-взрывная травма, осколочные ранения грудной клетки, плеч и головы. Он находится в отделении реанимации в Борисовской ЦРБ, медики провели ему операцию", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Гладков отметил, что после стабилизации состояния подростка планируют перевести в детскую областную клиническую больницу. Пострадавших мужчина доставляют в больницу Белгорода.